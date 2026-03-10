【モデルプレス＝2026/03/10】元AKB48でタレントの高橋みなみが3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。意外なハプニングから生まれた手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKB神7「真似して作ってみたい」鶏肉の生姜焼き調理中に路線変更した料理◆高橋みなみ、生姜焼き調理中にハプニング高橋は「鶏肉の生姜焼き食べたいなーって作り始めたら最後の最後で生姜のチューブ使い切ったの思い出してw ま、いいかとニ