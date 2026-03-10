タレントの稲村亜美さん（30）が2026年3月9日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の侍ジャパンを応援する姿を披露した。「かっこよすぎ、、、！！！」稲村さんはWBCを観戦したことを報告し、球場で応援タオルを持ち笑顔をみせる姿を投稿した。日本対オーストラリア戦を観戦したそうで、「吉田正尚選手のツーランで球場の雰囲気が一変しました」「かっこよすぎ、、、！！！」とつづ