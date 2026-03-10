韓国で観客動員1000万人を突破した大ヒット映画『王と生きる男』（原題）が、盗作疑惑に揺れている。遺族側は、未映像化脚本との具体的な類似場面を挙げながら、作品の設定や展開が酷似していると主張した。【写真】『王と生きる男』監督、1000万人突破で「整形して帰化する」『王と生きる男』は、1457年の朝鮮王朝時代を舞台に、王位を追われ清泠浦へ流された幼い王・端宗（タンジョン、演者パク・ジフン）と、村の再興のた