【SIG SAUER M17 CO2 GBB コヨーテ/タン】 3月 再販予定 価格：30,580円 ライラクスは、ガスブローバックガン「SIG SAUER M17 CO2 GBB コヨーテ/タン」を3月に再販する。価格は30,580円。 本商品は米軍制式採用として知られるハンドガン「SIG SAUER M17」をガスブローバックガンで再現したもので、標準カラーのCoyote Tanとなっている。