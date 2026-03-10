1日の前走中山記念で5度目の重賞制覇を飾ったレーベンスティール（牡6＝田中博、父リアルスティール）は大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）に向かえるかどうか状態を見極めつつ、選択肢の一つとして検討できるよう香港のクイーンエリザベス2世カップ（4月26日、シャティン芝2000メートル）に登録した。10日、キャロットクラブが発表。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。香港遠征なら23年香港ヴァ