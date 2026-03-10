メキシコ戦に先発した米国のスキーンズ＝ヒューストン（ゲッティ＝共同）WBC1次リーグB組は9日、20代が輝いた米国が、前回4強のメキシコに競り勝ち3連勝。23歳の先発スキーンズは4回1安打無失点で7奪三振。球場を埋めた両国応援団の熱気の中で、昨季サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）の力を発揮し「確かに大きな舞台だけど結局は野球。やること自体は変わってない」と平然と話した。三回に主将ジャッジの2ランで先制後、1死から3