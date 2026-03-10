１０日午後３時２８分頃、福島県沖を震源とする地震があり、福島県田村市、本宮市、大熊町で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約６０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・６と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度３福島県郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、二本松市、鏡石町、天栄村、泉崎村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、広野町、