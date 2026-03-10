WEST．中間淳太（38）が10日、火曜コメンテーターを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。timelesz松島聡（28）の天然エピソードを披露した。エンタメコーナーのゲストとして松島が登場。中間は「中間君から見た松島君の意外な一面ってあったりする？」と聞かれると、「聡ちゃんは『仰天ニュース』のレギュラーでしっかりしているように見えるんですけど、めちゃめちゃ心配になるほど天然ですよ。彼は」と人