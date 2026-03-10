先月、イラン南部で160人以上の少女が死亡したとされる小学校への攻撃について、ロイター通信はアメリカ軍が使用するミサイルが使われた可能性が高いとする専門家の見方を伝えました。イラン南部ミナーブの女子小学校が先月、攻撃を受けた際のものとしてイランメディアが9日に報じた映像では、左側のミサイルが落下した直後、大きな爆発音ともに黒煙が立ち上っているのが分かります。イラン側はこの攻撃で少女ら160人以上が死亡し