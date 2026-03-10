中国民政部の陸治原（ルー・ジーユエン）部長は第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマにした記者会見で、高齢者が切望している問題の解決に焦点を合わせ、村（コミュニティー）がサポートする在宅介護サービスの発展強化について説明した。具体的には、高齢者向け食堂については、中国全土にはすでに高齢者向け食事サービス提供ポイントが約8万カ所設置されており、1日当たり300万人以上が利用している。在宅介