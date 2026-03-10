世界知的所有権機関（WIPO）が3月7日に発表したデータによると、2025年に中国が提出した国際特許出願件数は7万3718件となり、前年から5．3％増加して世界最多となりました。中国は国際特許出願制度である「特許協力条約（PCT）」を通じた出願件数で、引き続き世界トップの地位を維持しました。国別では、中国に続いて米国が5万2617件、日本が4万7922件、韓国が2万5016件、ドイツが1万6441件の順となりました。中国の出願件数は主要