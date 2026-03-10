一晩でおよそ10万人が亡くなったとされる東京大空襲から81年を迎え、都内では犠牲者を悼む法要が営まれました。【映像】都内で行われた法要の様子1945年に、およそ10万人の命が失われたとされる東京大空襲からきょうで81年です。東京・墨田区にある東京都慰霊堂では、午前10時から行われた法要には秋篠宮ご夫妻が参列されたほか、小池知事や遺族ら170人ほどが出席しました。東京大空襲で6歳の兄を失った新田富子さん（84）「