◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園） 阪神は10日、西武とオープン戦を行い2―1で勝利した。先発のルーカスは3回2安打無失点の快投で開幕ローテーション入りへ順調な仕上がりをアピール。7回には及川、8回にはモレッタ、1点優勢の9回には岩崎が登板して無失点とシーズン中の勝ちパターンを思わせる継投で勝利をたぐり寄せた。打線では若虎が躍動。4回に開幕左翼を狙う中川が先制ソロ。同点の8回には野手転