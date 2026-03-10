10日、栃木県では宇都宮市内で最深積雪が12センチなど季節外れの雪となり、被害が出ています。県によりますと、午前10時前、壬生町で70代の男性がビニールハウスの除雪作業中に転落する事故がありました。男性は顔をケガしましたが、軽傷だということです。また警察によりますと、10日午前3時から午後3時までの間に雪の影響によるスリップ事故が286件発生したということです。ケガ人はいないということです。40件のうち半数をこえ