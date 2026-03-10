C大阪は10日、練習を公開。オフ明けながら主力選手はボールに触ることはほとんどなく、ランニングやストレッチで調整した。次節の14日・京都戦から18日岡山戦、22日・神戸戦と連戦になるため、アーサー・パパス監督（46）が練習内容を変えた。昨季はJ1屈指の攻撃力を誇ったC大阪だが、百年構想リーグでは5試合で3得点。前節の清水戦も攻勢だったが、結局ゴールを割れず、PK勝ちに甘んじた。京都戦に向けてFW櫻川ソロモン（24）