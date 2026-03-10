タレントで実業家の紗栄子（39）が10日までに自身のインスタグラムを更新。自撮りを公開した。「モデルな日の私」と書き出した紗栄子。どアップの自撮りや雑誌撮影時のオフショットと見られる写真を投稿した。ファンからは「紗栄子ちゃん本当に可愛い」「モデルの紗栄子さんも好きです」「可愛すぎる」「大好き」「おひめさま」「可愛すぎるんだけど」などのコメントが寄せられた。