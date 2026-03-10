１０日の東京株式市場は全面高となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１５１９円６７銭（２・８８％）高の５万４２４８円３９銭だった。中東での軍事衝突を巡る投資家のリスク回避の姿勢が和らぎ、上げ幅は一時１９００円を超える場面もあった。前日の米株式市場では、トランプ米大統領がイラン攻撃の早期終了を示唆したことで、主要な株価指数が上昇。原油先物価格も下落した。東京市場もこの流れを引き継ぎ、半