富山市で親子2人が死亡した事故で、危険運転致死の疑いで逮捕された男の車が法定速度を大幅に上回る時速140キロ以上で交差点に進入したとみられることがわかりました。【映像】現場の様子杉林凌容疑者（26）は7日、国道8号の交差点に赤信号を無視して進入し、軽自動車に乗っていた上田絵莉加さん（38）と息子の壮芽さん（14）を死亡させた疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、杉林容疑者の車が法定速度の時