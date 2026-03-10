Snow Man佐久間大介（33）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。補助輪が取れた時期の遅さをイジられた。番組には佐久間の母と兄弟が声で出演し、母親が佐久間の生い立ちを語った。くりぃむしちゅー上田晋也から「佐久間くんはやんちゃだったんですか？」と聞くと、佐久間の母は「やんちゃじゃないですね。何にもしゃべらなかったですね」と明かした。上田は「おとなしい子？」と聞くと、母は「おとな