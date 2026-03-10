スピードスケート男子の新濱立也（高崎健康福祉大職）が１０日、オランダで行われた世界選手権から成田空港に帰国した。スプリント部門に出場し、８位でシーズンを終えた。昨年４月の交通事故による顔面骨折など多くの試練を乗り越えた今季を「無事にシーズンを終えられて良かった」と総括した。今季はミラノ・コルティナ五輪５００メートルで６位入賞。最終戦の同種目でも２本目では４位と健闘した。だが、「海外勢の若手に比