◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人の新人左腕コンビ、ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）と育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）がそろって快投した。まずは先発した竹丸が５回を投げ、５安打無失点。８回からは、この日１軍に初合流した冨重が３番手として登板。１回をわずか１１球で無安打無失点と、堂々の１軍デビューを飾った。ともにルーキーで同学年のサウスポーコンビ。新人合同自主トレ期