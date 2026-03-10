◆オープン戦阪神―西武（１０日・甲子園）投手から野手に転向した阪神の育成・西純矢外野手が、野手として“甲子園デビュー”を果たした。６回の右翼守備から途中出場。同点の８回１死三塁の好機で打席に入り、ウィンゲンターから勝ち越しの中前タイムリーを放った。創志学園時代から慣れ親しんだ甲子園。野手として大きな一歩を踏み出した。