「２０２６ワールドベースボールクラシック」のオフィシャルグッズを取りそろえるオフィシャルオンラインストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」で、日本代表選手が得点時などに塁上でお茶をたてるようなしぐさで喜びを表す「お茶たてポーズ」のオリジナルイラストがデザインされた「日本代表お茶たてポーズＴシャツ」が１０日午後７時頃から販売される。数量限定で早期注文に限り最短で本大会期間中に届けられる。