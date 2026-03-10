◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）この日から１軍に初合流していた巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が、２―２の８回から３番手として１軍初登板。最速は１４７キロを計測し、無安打無失点の１軍デビューを飾った。先頭の川瀬には四球を与えたが、続く笹川を中飛に抑えて１アウト。続くオスーナを１４６キロ直球で遊ゴロ併殺打に仕留め、わずか１１球でマウンドを降りた。最速