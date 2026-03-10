栄養をまるごと♪渋抜きなしの「まるごとあんこ」忙しく過ごしていたら、あっという間に３月になってしまいました。少しずつレシピを作っていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今月はあんこ、その名も「まるごとあんこ」。小豆を渋抜きせずに渋ごといただく「まるごとあんこ」は小豆のポリフェノールがたっぷり。もちろん苦手なかたもいると思いますが、気になるかたはぜひ挑戦してみてください。栄養面と