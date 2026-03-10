資料マスク 岡山市は10日、小学校3校で計21人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、新たに学年閉鎖（1校）学級閉鎖（2校）の措置を取ることを明らかにしました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いなどを呼び掛けています。