ハウザー豪中銀副総裁 我々の対応は、価格ショックの規模と持続性によって決まる 現時点では、そのすべてが非常に不確実である 理事会では、双方の主張が飛び交う、非常に真摯な政策討論が行われるだろう 原油価格の上昇は、明らかに我々のインフレ予測にとって上振れリスクであるが、依然として流動的な状況 インフレ率のピークが５％というのは、おそらく少し悲観的すぎる見方だろう イラン情勢の不確実性は