テクニカルポイントポンドドル、下降トレンドが継続、２００日線がポイント 1.3685ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3617一目均衡表・雲（上限） 1.3565エンベロープ1%上限（10日間） 1.349821日移動平均 1.3493一目均衡表・基準線 1.3475一目均衡表・雲（下限） 1.3444200日移動平均 1.3432現値 1.343010日移動平均 1.3414一目均衡表・転換線 1.3400100日移動平均 1.3