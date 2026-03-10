【これからの見通し】トランプ発言に敏感な相場展開、今後も最大限の注意を 有事相場が続いている。昨日のNY後半にはトランプ米大統領がイランとの戦争について「間もなく終結するが、今週中ではない」と発言。市場では急速に有事を受けたポジションの巻き返しが進んだ。すなわち、原油安、株高、ドル安などの反応が広がった。しかし、きょうの東京市場では、原油が下げ渋り、再びドルが買われている。 ホルムズ海峡封鎖