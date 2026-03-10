DMR-ZR1 パナソニックは、4Kチューナー内蔵ディーガ「DMR-ZR1」について、想定を上回る注文のため、商品供給に遅れが発生することを発表した。 Webサイトでは「現在、生産体制の強化を図っておりますが、今後のお届けまでにお時間をいただく場合がございます」と説明。 「増産体制を整え、1日でも早くお届けできるよう最大限の努力をしてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます