大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノが、3月18日〜29日まで「ヤマハミュージック 横浜みなとみらい」に設置されることになり、ミャクミャクが登場するイベントの開催が決まった。【写真】大阪・関西万博に設置されていたストリートピアノこのストリートピアノは、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、会場に彩りとエネルギーを創出したい」という日本国際博覧会協会の構想の