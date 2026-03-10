◇オープン戦阪神―西武（2026年3月10日甲子園）阪神は10日、西武とオープン戦を行った。今季から野手に転向している西純矢外野手（24）が好機で登場。決勝のタイムリーを放った。西純は5回の右翼守備から途中出場。1-1の同点で迎えた8回1死三塁で打席に入ると、スタンドからは大歓声が送られた。西武の中継ぎエース・ウィンゲンターと対峙し3ボール1ストライクから154キロの直球を振り抜いた打球はセンターと二塁手の間