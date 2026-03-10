気象庁によると、10日午後3時28分ごろ、地震があった。震源地は福島県沖。震源の深さは60キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4．6と推定。この地震による津波の心配なし。震度4を観測したのは、田村市、本宮市、大熊町。震度3を観測したのは、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、二本松市、鏡石町、天栄村、泉崎村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、広野町、楢葉町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地