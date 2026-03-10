きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより1519円高い、5万4248円で取引を終えました。きのう、過去3番目の下げ幅を記録した株価ですが、きょうは一転、取引開始直後から全面高の展開となり、上げ幅が一時1900円を超えるなど節目の5万4000円台を回復。きっかけは、トランプ大統領の「戦争はほぼ完全に終結した」との発言が伝わったことです。中東での混乱が早期に収束するとの期待感が広がり、原油価格が急落。原油高によ