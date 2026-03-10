歌舞伎役者の中村鶴松さんに9日、不起訴処分が出たことを受け、所属事務所と本人がコメントを発表した。中村鶴松さんは、「この度は私の軽率な行動により被害店舗様には大変ご迷惑をおかけしましたこと深くお詫びもうしあげます。」と冒頭、謝罪した。「そして関係各所の皆様、日頃から応援してくださる皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしてしまう、申し訳ない気持ちでいっぱいです。今回の件を厳粛に受け止め自分自身を見つけ