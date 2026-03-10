ヤマエグループホールディングスが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに２６年３月期配当予想の増額修正と株主優待制度の拡充を発表しており、これを好感した買いが入っている。 期末一括配当予想を７０円から８０円（前期７０円）に引き上げる。また、株主優待制度の拡充では、従来制度では毎年３月末日時点で１００株以上を１年以上継続して保有する株主を対象に一律でデジタルギフトカ