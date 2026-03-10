１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円６４銭前後と前日午後５時時点に比べ８１銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円１８銭前後と４銭程度のユーロ安・円高で推移している。 トランプ米大統領は９日、イランに対する軍事行動に関して、すぐに終わるとの見通しを示した。記者会見前に米メディアによる取材に対して、同様の認識を示していた。具体的な終結