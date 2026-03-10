スリー・ディー・マトリックス＝急速人気化し一時ストップ高。時価は２０１９年４月以来約７年ぶりの高値水準まで上値を伸ばしてきた。同社は米国のマサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）からライセンス取得した自己組織化ペプチド技術を応用し医療製品の開発を手掛けており、止血剤「ＰｕｒａＳｔａｔ（ピュアスタット）」を主力展開している。前週末６日に欧州におけるピュアスタットの用途拡大申請（「粘膜創