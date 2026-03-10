ベルテクスコーポレーション [東証Ｓ] が3月10日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の32.5円→35円(前期は1→2の株式分割前で60円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付けており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保金を確保しつつ、安定的・継続的な配当の