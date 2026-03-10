アールエイジ [東証Ｓ] が3月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比42.2％増の1.1億円に拡大し、通期計画の3.5億円に対する進捗率は33.7％に達し、5年平均の24.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.5％→15.2％に上昇した。 株探ニュース