カナモト [東証Ｐ] が3月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比14.4％増の59.6億円に伸び、11-4月期(上期)計画の89億円に対する進捗率は67.0％に達し、5年平均の53.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.3％→10.3％に改善した。 株探ニュース