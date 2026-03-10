ハウテレビジョン [東証Ｓ] が3月10日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年1月期の連結経常利益を従来予想の4400万円→2億4800万円(前の期は4億円)に5.6倍上方修正し、減益率が89.0％減→38.0％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2億3700万円の赤字→3300万円の赤字(前年同期は1億0800万円の黒字)に上方修正し、赤字