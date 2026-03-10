10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1335、値下がり銘柄数154と、値上がりが優勢だった。 個別では三井住建道路、サンコール、リバーエレテック、日本精密がストップ高。日本フエルト、サンリンは一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、ヒビノ、プリモグローバルホールディングス、フーバーブレイン、日本ピグメントホールディングスなど25銘柄は昨年来