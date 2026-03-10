リンクをコピーする

10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ204408 -42.2 49010 ２. 野村日経平均 39290 -48.7 56350 ３. 日経Ｄインバ 35898 -50.24808 ４. 日経ベア２ 18268 -44.6 118.3