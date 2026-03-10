10日の日経平均株価は前日比1519.67円（2.88％）高の5万4248.39円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1412、値下がりは158、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を320.89円押し上げ。次いで東エレク が111.31円、ファストリ が79.42円、ＳＢＧ が73.00円、レーザーテク が58.96円と続いた。 マイナス寄与度は10