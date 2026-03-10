10日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数524、値下がり銘柄数68と、値上がりが優勢だった。 個別ではオキサイド、インバウンドテックがストップ高。ブレインズテクノロジー、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、スリー・ディー・マトリックスは一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンモンスター、技術承継機構、サスメド、オンコリスバイオファーマ、エクストリ