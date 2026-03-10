お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が10日、自身のインスタグラムを更新し、人気タレントとの2ショットを披露した。「久々にこじるりちゃんと2人でゆっくりランチ」と書き出すと、自身とタレント・小島瑠璃子の2ショットをアップ。「喋りまくったな！」と振り返った。また「その後、S.MOMOに来てくれて、お買い物もしてくれました大阪のオカンのとこ、いつでもおいでや〜」とつづると、店舗前での2ショットも投稿し