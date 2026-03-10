女優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年に他界した西田敏行さん（享年76）との思い出を語った。同番組に、西田さんの形見の帽子を持参した岸本。「奥様からちょうだいして、宝物として」と話すと、司会の黒柳徹子は「いいお帽子ね」と褒めながら「そうだ、西田さんも亡くなったんだもんね」としみじみ。岸本は「もうホントにショックです」と目を潤ませた。西