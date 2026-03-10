きょう10日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：17※関西ローカル）は、尾木ママこと尾木直樹の相席旅のほか、「千鳥の野球チームを作ろうシーズン3」を届ける。【写真】エバース町田がキャッチャー修行それを見て爆笑する千鳥「千鳥の野球チームを作ろうシーズン3」は、一般人を選手としてスカウトし、千鳥の大悟チームとノブチームを作って試合を行う人気企画。昨年の11月に行われた“相席野球再集合キャンプインSP”で