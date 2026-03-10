近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が9日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。3連勝でWBC1次ラウンド首位通過を決めた侍ジャパンの井端弘和監督にもっと使ってほしい選手名を明かした。大谷翔平の異次元の活躍にゴキゲンだった金村氏だが、井端監督にあるお願いがあるという。「もうちょっと森下を使ってほしい」と、森下翔太外野手（25）の積極起用を訴えた。金村氏は森下の状態がい